Илон Маск изменил имя официального аккаунта Twitter на X. Это имя 16 лет использовал фотограф из США

Бизнесмен Илон Маск изменил имя официального аккаунта Twitter на X в рамках ребрендинга. Теперь страницу можно найти по ссылке @X — раньше по ней открывался блог американского фотографа и предпринимателя Джина Икса Хванга.
По словам Хванга, соцсеть попросту лишила его аккаунта, который он вел на протяжении 16 лет. «Я получил электронное письмо, в котором по сути говорилось, что они забирают его», — рассказал мужчина.
Ранее Хванг заявлял журналистам портала Mashable, что ожидает, когда представители Twitter свяжутся с ним, чтобы как‑то разобраться с тем, что имя его аккаунта повторяет новое название всей соцсети.
Однако бизнесмен так и не дождался какой‑либо дискуссии с командой Twitter. Письмо с сообщением о потере аккаунта пришло с адреса support@twitter.com, а не от какого‑то конкретного сотрудника соцсети.
Согласно закону, соцсеть имеет право на использование имени отдельного блогера. Пользователи не имеют каких‑либо защищенных прав на названия своих аккаунтов, если те не повторяют имя зарегистрированных товарных знаков.
Twitter, однако, предложил Хвангу «альтернативный способ работы с историей учетной записи @x». Он позволяет фотографу сохранить и использовать учетную запись с ее постами и подписчиками.
Соцсеть переименовала аккаунт мужчины на @x12345678998765. Позднее Хванг сможет сам придумать новое имя для своей страницы. Пока он этого не сделал. «Все хорошо, что хорошо кончается», — написал в твиттере предприниматель.