В Тульской области медведь на зооферме ранил женщину и ее дочь

В городе Алексине Тульской области на зооферме медведь ранил 27-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь. Об этом сообщает Следственный комитет по области.
Инцидент произошел 23 июля. Во время посещения зоофермы женщина вместе с ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными, который не был оборудован защитными ограждениями.
Находившийся внутри медведь просунул лапу сквозь решетку и ударил женщину и девочку. После этого они обратились за медицинской помощью.
Следственный комитет завел дело по пункту «б» части второй статьи 238 УК об оказании услуг ненадлежащего качества. Полиция провела осмотр места происшествия и допросила очевидцев. Максимальное наказание по статье — до шести лет тюрьмы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.