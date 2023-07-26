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В Тульской области медведь на зооферме ранил женщину и ее дочь

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:47

В городе Алексине Тульской области на зооферме медведь ранил 27-летнюю женщину и ее малолетнюю дочь. Об этом сообщает Следственный комитет по области.

Инцидент произошел 23 июля. Во время посещения зоофермы женщина вместе с ребенком подошла к одному из вольеров с хищными животными, который не был оборудован защитными ограждениями.

Находившийся внутри медведь просунул лапу сквозь решетку и ударил женщину и девочку. После этого они обратились за медицинской помощью.

Следственный комитет завел дело по пункту «б» части второй статьи 238 УК об оказании услуг ненадлежащего качества. Полиция провела осмотр места происшествия и допросила очевидцев. Максимальное наказание по статье — до шести лет тюрьмы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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Следственный комитет
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