В Тульской области медведь на зооферме ранил женщину и ее дочь

Следственный комитет завел дело по пункту «б» части второй статьи 238 УК об оказании услуг ненадлежащего качества. Полиция провела осмотр места происшествия и допросила очевидцев. Максимальное наказание по статье — до шести лет тюрьмы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.