Переговоры с медведем и совпадения: невероятные (казалось бы) истории с Reddit

«Однажды меня позвали, чтобы выяснить, что происходит с некоторыми записями одного из пациентов. Оказалось, два человека из одного и того же маленького пригорода имели одну и ту же дату рождения и имя, а также были госпитализированы в один и тот же день. Они никогда не встречались, хотя переехали из одной и той же страны, а их имя было довольно необычным для их родного округа», — u/Fenrir101