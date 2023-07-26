Переговоры с медведем и совпадения: невероятные (казалось бы) истории с Reddit

Пользователь Reddit с ником u/yankeevandal предложил необычный тред: «Что статистически невероятное происходило с вами?». Юзеры поделились множеством неожиданных историй из жизни, а мы пересказываем самые интересные из них.
«Мы с мужем как‑то приехали в наш родной город и пошли в книжный магазин, который раньше часто посещали. Я взяла книгу со знакомым названием из чувства ностальгии, а когда открыла, нашла удостоверение личности школьника. С именем и фотографией. Это был мой муж.
Оказывается, его мама пожертвовала книги в этот магазин за много лет до того, как мы переехали. Должно быть, он использовал удостоверение в качестве закладки и забыл про него.
Это не слишком удивительно, ведь раньше мы жили в этом районе. Но к тому моменту, когда мы нашли удостоверение, ему было почти десять лет. Эта книга пролежала почти десять лет на полке, нетронутая, ожидая, когда я приду и заберу ее», — u/misshepburn15
«Я потеряла серьгу, занимаясь дайвингом в глубокой горной реке. Я подплыла к месту, где она выпала, крикнула подруге: „Смотри!“ — нырнула на 10 футов ко дну, вслепую схватила кучу крошечных речных камней, выплыла на поверхность и триумфально подняла кулак с находкой. Уже когда я добралась до берега, где сидела моя подруга, я разжала кулак, там была моя серьга!» — u/MatsuoMunefusa
«Я отправился в путешествие со своими двоюродными братьями в 1980-х годах. Один из них продолжал включать одну и ту же песню снова и снова, перематывал пленку и воспроизводил ее опять. Это был трек „Another One Bites the Dust“. В какой‑то момент водитель достал кассету и сказал: „Достаточно!“ — после чего включил радио. Конечно же, в этот момент по радио звучала именно эта песня», — u/misterdudebro
«У моего отца день рождения 03.03, у моего брата — 06.06, у меня — 07.07, а у моего сына — 11.11», — u/Onion_4148
«Однажды меня позвали, чтобы выяснить, что происходит с некоторыми записями одного из пациентов. Оказалось, два человека из одного и того же маленького пригорода имели одну и ту же дату рождения и имя, а также были госпитализированы в один и тот же день. Они никогда не встречались, хотя переехали из одной и той же страны, а их имя было довольно необычным для их родного округа», — u/Fenrir101
«Однажды я пошел на окружную ярмарку и нашел на земле сезонный абонемент с моим именем. В моем районе жили четыре человека с таким же именем, как и у меня», — u/Icy-Document-7547
«Я собрал все десять видов неблагоприятного детского опыта. Я пережил самоубийство бабушки и дедушки с обеих сторон. Также по обеим линиям у меня есть родственники с наркозависимостью и психическими заболеваниями.
Каким‑то образом я не умер, не покончил жизнь самоубийством, не столкнулся с передозировкой, не попал в канаву и не получил серьезного психического заболевания. Музыка и видеоигры держат меня подальше от этого всего.
Несмотря на то, что учителя в начальной и средней школе в меня особо не верили, я получил высшее образование в области аэрокосмической инженерии. Не думайте, что [трудное детство] не оставило след, я эмоционально искалечен, но в основном справляюсь», — u/Overthetrees8
«Мы с сестрой-близняшкой выбили ничью в камень-ножницы-бумага 14 раз подряд. Мой муж был уверен, что мы его обманываем. Не нужно недооценивать силу близнецов!» — u/DizaLiz
«Мне удалось стащить поясную сумку у медведя. Но не стоит за мной повторять! Это небезопасно!
В общем, мы отправились в кемпинг, когда в наш лагерь пришел медведь. Все друзья спрятались в ванной, но одна подруга оставила в палатке свою поясную сумку с инсулином и глюкометром. Медведь ворвался в палатку, забрал сумку и ретировался.
Я последовал за медведем и вежливо попросил бросить сумку. Мы (медведь и я) оба были удивлены, медведь даже остановился и слушал меня. Затем я спросил у него, могу ли обменять сумку на палку, взял палку, чтобы отвлечь медведя и схватить сумку. И мне удалось — я забрал сумку и начал медленно отступать. Мне очень повезло выжить в этой ситуации.
Я отдал подруге слегка пожеванную сумку с лекарствами, и мы успокоились, ведь не придется ехать в больницу [в случае чего]. Но потом мы выяснили, что у моей подруги сильная аллергия на слюну бурого медведя, и она все равно попала в больницу», — u/implady
«Моя мама родила меня после внезапного начала родов на сроке беременности 37 недель и 6 дней, ей делали кесарево сечение, потому что я выходила ногами вперед. Родилась в 9.48 утра.
Я родила ребенка после внезапного начала родов на сроке беременности 37 недель и 6 дней, мне делали кесарево сечение, потому что моя дочь выходила ногами вперед. Родилась в 9.48 утра.