«Купибилет»: с 2019 года перелеты за рубеж подорожали на 70%, но спрос на билеты снова растет

«Купибилет» сравнил статистику бронирований авиабилетов за первые полугодия 2019 и 2023 годов — со времени до начала пандемии и после начала российской военной спецоперации. Аналитики сервиса выяснили, что за несколько лет перелеты за рубеж подорожали на 70%. Данные есть в распоряжении «Афиши Daily».