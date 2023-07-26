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«Купибилет»: с 2019 года перелеты за рубеж подорожали на 70%, но спрос на билеты снова растет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

«Купибилет» сравнил статистику бронирований авиабилетов за первые полугодия 2019 и 2023 годов — со времени до начала пандемии и после начала российской военной спецоперации. Аналитики сервиса выяснили, что за несколько лет перелеты за рубеж подорожали на 70%. Данные есть в распоряжении «Афиши Daily».

В 2019 году россияне путешествовали по стране в четыре раза чаще, а сейчас — уже почти в шесть раз, в основном из‑за стоимости авиабилетов и труднодоступности привычных направлений.

Средняя цена одного билета за границу выросла на 70% — с 9909 рублей до 16 822, а на внутренние рейсы — на 29%, с 5686 рублей до 7337. Из‑за отмены многих прямых рейсов перелетов с пересадками стало больше на 35%.

«За первую половину этого года продажи авиабилетов увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Россияне постепенно привыкают к новой реальности и находят новые маршруты в любимые страны — например, через Стамбул, Доху, Дубай и Белград», — рассказал директор по ценообразованию и аналитике «Купибилет» Яна Белоусова.

В сентябре 2022 года «Купибилет» рассказал, что самыми популярными зарубежными направлениями стали Кыргызстан (18% от всех зарубежных стран), Турция (12%), Азербайджан (12%), Армения (12%) и Таджикистан (10%). В 2019-м в топ-10 направлений также входили европейские страны — Италия или Германия, но в этом году их сменили ОАЭ и Израиль.

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