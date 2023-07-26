Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии по делу о госизмене

Московский городской суд назначил 14 лет колонии строгого режима основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене, передает «Интерфакс».
После отбытия срока его свободу ограничят на год, также он обязан заплатить штраф в 500 тыс. рублей, говорится в приговоре коллегии судей.
Адвокат подсудимого Сергей Афанасьев отметил, что дело его подзащитного рассмотрели в «спринтерском темпе» — за 10 рабочих дней. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.
Илью Сачкова арестовали 28 сентября 2021 года. Ему вменяют государственную измену в форме выдачи гостайны иностранному государству. Официально формулировка обвинения не разглашалась из‑за секретности дела.
По данным «Коммерсанта», преследование Сачкова может быть связано с тем, что в 2014 году его подчиненный Никита Кислицын дал показания ФБР в посольстве США.
В декабре 2021-го Сачков заявил, что уголовное преследование не связано с деятельностью его компании Group-IB. Вину он не признает и отрицает сотрудничество с иностранными государствами.