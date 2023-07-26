Издатели заметили рост спроса на религиозную литературу.

До этого спрос на религиозную литературу только падал: в 2019 году — на 20% год к году, в 2020-м — на 14%, в 2021-м — почти на 30%. В прошлом году популярностью пользовалась эзотерика и все связанное с картами Таро — в «Эксмо-АСТ» считают, что интерес к этому связан «высокой степенью неопределенности в мире», а теперь же за ответами на вопросы люди «начали обращаться к церкви».