Издатели заметили рост спроса на религиозную литературу.

Впервые с 2017 года издательская группа «Эксмо-АСТ» зафиксировала рост продаж книг на религиозную тему в России, сообщает РБК. В денежном эквиваленте за первое полугодие увеличение составило 40% по сравнению с шестью месяцами 2022-го.
До этого спрос на религиозную литературу только падал: в 2019 году — на 20% год к году, в 2020-м — на 14%, в 2021-м — почти на 30%. В прошлом году популярностью пользовалась эзотерика и все связанное с картами Таро — в «Эксмо-АСТ» считают, что интерес к этому связан «высокой степенью неопределенности в мире», а теперь же за ответами на вопросы люди «начали обращаться к церкви».
Рост продаж литературы про религию зафиксировали и в Ozon — сразу на 121%. Точно такая же динамика у книг по медицине, но, в отличие от религиозных, они демонстрируют стабильные темпы роста, а не рывки.
«Эксмо-АСТ» и маркетплейсы также заметили рост продаж книг в сегменте «психология», особенно популярны книги по воспитанию детей. Рост на уровне 89% наблюдается в категории «энциклопедии»: «Каждый раз по весне родительские комитеты в большом количестве заказывают энциклопедии и различные познавательные книги в подарок на выпуск из детского сада и начальной школы», — объяснил спрос директор «Росмэн» Борис Кузнецов.