Mash: сеть Maag зарабатывает в семь раз меньше ушедшей Zara и намерена закрыть часть магазинов

Сеть запустилась в России в апреле на месте покинувшей Россию Zara. По информации издания, результаты трех месяцев ее работы остаются неудовлетворительными. Медиа предполагает, что фирма может вовсе покинуть российский рынок.
Как сообщает Mash, новое заведение зарабатывает кратно меньше Zara. По оценке собеседника канала, выручка точек Maag в семь-восемь раз ниже, чем у подразделения Inditex. «Если Zara делала в день 2–3 млн рублей (а по выходным и до 4 млн), то Maag гребёт в районе 300–400к в день», — приводит цифры телеграм-медиа. По словам его источника, «теперь продать на миллион за смену — почти праздник».
Другой проблемой, с которой столкнулся ливанский бренд, стал уход сотрудников, добавляет Mash. Как говорит источник, работники получают примерно в пять раз меньше, чем раньше, поэтому уже начали массово покидать компанию. При этом, отмечает он, начальство пресекает попытки сотрудников работать больше.
«В некоторых магазинах сети персонал выходит „пару раз в неделю“ на 4–5-часовые смены против 8–10 часов с графиком 4/3 или 4/2 при Inditex», — уточняет собеседник издания.