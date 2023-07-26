Mash: сеть Maag зарабатывает в семь раз меньше ушедшей Zara и намерена закрыть часть магазинов

Как сообщает Mash, новое заведение зарабатывает кратно меньше Zara. По оценке собеседника канала, выручка точек Maag в семь-восемь раз ниже, чем у подразделения Inditex. «Если Zara делала в день 2–3 млн рублей (а по выходным и до 4 млн), то Maag гребёт в районе 300–400к в день», — приводит цифры телеграм-медиа. По словам его источника, «теперь продать на миллион за смену — почти праздник».