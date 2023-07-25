В Сингапуре казнят женщину впервые почти за 20 лет

В Сингапуре 28 июля повесят местную жительницу Саридеви Джамани, осужденную за распространение наркотиков. Она станет первой женщиной, которую казнят в стране почти за 20 лет, сообщил CNA.
Джамани приговорили к высшей мере наказания за продажу около 30 грамм героина. На этой неделе повесят также мужчину, которого осудили за незаконный оборот наркотиков: в его случае речь идет о 50 граммах героина.
Близких Джамани уже оповестили об ожидающей ее казни. Предыдущий случай казни женщины в Сингапуре произошел в 2004 году: тогда власти повесили 36-летнюю парикмахершу Йен Мей Воен — тоже за распространение наркотиков.
В Сингапуре разрешена смертная казнь за серьезные преступления, такие как убийства и похищения людей. В стране действует одно из самых жестких в мире законодательств с сфере борьбы с наркотиками. Смертную казнь предполагает незаконный оборот более 500 грамм каннабиса и 15 грамм героина.