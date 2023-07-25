В Сингапуре казнят женщину впервые почти за 20 лет

В Сингапуре разрешена смертная казнь за серьезные преступления, такие как убийства и похищения людей. В стране действует одно из самых жестких в мире законодательств с сфере борьбы с наркотиками. Смертную казнь предполагает незаконный оборот более 500 грамм каннабиса и 15 грамм героина.