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Маск захотел снять логотип Twitter с офиса, но полиция не позволила

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

С офиса Twitter в Сан-Франциско начали убирать буквы с названием компании, но рабочим помешала полиция. Точная причина, по которой правоохранители остановили демонтаж, не уточняется.

У американского агентства Getty Images появились фотографии с этого места. Их автор Джастин Салливан описал происходящее в аннотации к ним: «Полиция Сан-Франциско остановила снятие лого, вскоре после того как оно началось».

Точная причина визита полиции остается неизвестной. Очевидец Уэйн Саттон написал в твиттере, что Илон Маск не получил разрешение на установку подъемного крана.

The San Francisco Standard рассказали в полиции, что сотрудники приехали туда по сообщению о незаконном перекрытии улицы. Однако уже на месте они выяснили, что никакого преступления не было совершено и полиции делать там нечего. Так или иначе крана больше нет, и в результате от надписи «Twitter» осталось только «er».

Илон Маск объявил о переименовании Twitter в X и смене логотипа двумя днями ранее. Бизнесмен пообещал «распрощаться со всеми птицами» в ближайшее время.

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