Маск захотел снять логотип Twitter с офиса, но полиция не позволила

The San Francisco Standard рассказали в полиции, что сотрудники приехали туда по сообщению о незаконном перекрытии улицы. Однако уже на месте они выяснили, что никакого преступления не было совершено и полиции делать там нечего. Так или иначе крана больше нет, и в результате от надписи «Twitter» осталось только «er».