AP: США передадут Украине нанодроны, которые умещаются в кармане и могут управляться шепотом

Комплект из двух БПЛА, пульта управления и зарядной станции стоят до 60 тыс. долларов, уточняет РБК. За эти деньги можно купить 20 куда чаще используемых дронов Mavic 3 Fly More Combo. Hornet летают на расстояние до 2 километров в течение 25 минут, тогда как Mavic способен преодолевать 6 километров максимум за 46 минут.