AP: США передадут Украине нанодроны, которые умещаются в кармане и могут управляться шепотом

США направят Украине дополнительную военную помощь размером до 400 млн долларов, в которую войдут небольшие разведывательные беспилотники Black Hornet. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Hornet — это нанодроны, которые в основном используются для сбора разведданных и летают практически бесшумно. Украина уже получала их в прошлом от других западных союзников, уточняет AP.
Эти нанодроны помещаются на ладони или в кармане, поскольку их длина всего 10 сантиметров, а ширина — 2,5 см, весят они от 18 до 32 грамм. РБК пишет, что Hornet оснащен тремя камерами, передающими высококачественное изображение в онлайн-режиме. Беспилотники могут управляться голосом, датчики распознают даже шепот.
Комплект из двух БПЛА, пульта управления и зарядной станции стоят до 60 тыс. долларов, уточняет РБК. За эти деньги можно купить 20 куда чаще используемых дронов Mavic 3 Fly More Combo. Hornet летают на расстояние до 2 километров в течение 25 минут, тогда как Mavic способен преодолевать 6 километров максимум за 46 минут.
Разработкой Hornet занимается норвежская компания Prox Dynamics, серийный выпуск начался в 2012-м. Американские и британские военные применяли его в Афганистане.
В пакет военной помощи Украине от США также войдут различные боеприпасы для систем ПВО, 32 бронетранспортера Stryker, оборудование для разминирования, минометы, авиаракеты Hydra-70 и 28 млн патронов для стрелкового оружия.