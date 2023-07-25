Приносит воду, уговаривает сесть и разгружает стиралку: как пес Бейли помогает хозяйке с тахикардией

По словам Кэти, изначально Бейли не был собакой-помощником, но всегда заботился о своей хозяйке. Когда врачи диагностировали у девушки ПОТ, ей посоветовали завести обученного для таких случаев пса. Но она решила, что Бейли и сам прекрасно справится с этой задачей.