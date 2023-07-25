Приносит воду, уговаривает сесть и разгружает стиралку: как пес Бейли помогает хозяйке с тахикардией

В TikTok активно набирает популярность аккаунт @serviceaussiebailey, главные герои которого — американка Кэти Грэм и ее собака Бейли. Пес помогает девушке разгружать стиральную машину, приносит телефон, предупреждает о возможном обмороке. Кэти очень нужна такая помощь, ведь у нее диагностирован синдром постуральной ортостатической тахикардии (ПОТ).
По словам Кэти, изначально Бейли не был собакой-помощником, но всегда заботился о своей хозяйке. Когда врачи диагностировали у девушки ПОТ, ей посоветовали завести обученного для таких случаев пса. Но она решила, что Бейли и сам прекрасно справится с этой задачей.
Кэти начала самостоятельно тренировать Бейли, и, хотя это было не слишком просто, австралийская овчарка показывала отличную сообразительность и преданность делу. Со временем Бейли научился понимать, когда частота сердечных сокращений Кэти меняется, и предупреждать ее о потенциальных рисках для здоровья.
Благодаря своей собаке девушка смогла почувствовать независимость, начала спокойнее ходить на прогулки и путешествовать, потому что знала: в экстренном случае Бейли поможет ей.
Вот один из роликов в аккаунте Кэти. Она пишет: «Часто ПОТ настигает вас в самые неожиданные моменты. Вот почему Бейли так важен для моего здоровья. Я просто хотела взять что‑нибудь попить к бутерброду, и, видимо, мое сердце решило работать неправильно. Без Бейли я бы потеряла сознание и могла удариться головой».
Квартира Кэти приспособлена к подобным экстренным ситуациям. Например, на видео видно полотенце, привязанное к ручке холодильника, которое позволяет Бейли открывать его и приносить хозяйке холодную воду.
Такие же полотенца можно заметить на некоторых дверях. А помимо бутылок с водой, Бейли приносит девушке необходимые лекарства и мобильный телефон.
Бейли помогает Кэти и в штатных бытовых ситуациях. В следующем ролике пес достает для хозяйки вещи из стиральной машины. По словам девушки, без собаки она справлялась бы гораздо дольше, потому что это физическая нагрузка, которая также негативно влияет на ее состояние.
«Стирка — одна из самых сложных задач для моего организма. Бейли помогает вытаскивать одежду из стиральной машины, потому что у меня бывают болезненные эпизоды, когда приходится даже слегка приподнять голову. Раньше стирка занимала две минуты, а теперь я делаю это часами. Не принимайте ничего как должное», — рассказывает Кэти.
Бейли знает и обычные собачьи команды вроде «лежать» и «сидеть». И выполняет он их беспрекословно, за исключением случаев, когда понимает, что сердечный ритм хозяйки вновь начинает сбиваться.
Вот ролик из супермаркета, в котором Кэти решила записать на видео мини-тренировку Бейли. Но в какой‑то момент пес отказался лежать и уговорил хозяйку присесть и немного отдохнуть.
«Он внимательно следит за мной в самые тяжелые моменты и находится рядом, когда мне нужно поплакать. Он мой спаситель, и я ему очень благодарна», — пишет Кэти в своих соцсетях.
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