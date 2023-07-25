Британская рок-группа Blur опубликовала две новые песни, вошедшие в делюкс-версию их последнего альбома «The Ballad of Darren».
Две новые композиции «The Rabbi» и «The Swan» имеют фирменное звучание группы. Первая песня яркая и бодрая, а последняя — мягкая и трогательная. Оба трека следуют за заглавным синглом LP «The Narcissist».
Релиз «The Ballad of Darren» состоялся в пятницу. Почитать рецензию «Афиши Daily» на альбом можно здесь.
Вот что думает о релизе Роман Дранников: «Рассказывает ли „The Ballad of Darren“ о личной жизни фронтмена Blur в частности или об истории группы в целом, при прослушивании не покидает ощущение, что Албарн постоянно оборачивается назад и мысленно листает альбом с воспоминаниями, размышляет о том, что было сделано и какой в этом всем был смысл, попутно пытаясь нащупать новое направление для своего главного детища».
О воссоединении Blur стало известно в ноябре 2022 года. Барабанщик коллектива Дейв Раунтри говорил, что реюнион планировался и раньше — но помешала пандемия коронавируса и связанные с ней локдауны.