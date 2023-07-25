Вот что думает о релизе Роман Дранников: «Рассказывает ли „The Ballad of Darren“ о личной жизни фронтмена Blur в частности или об истории группы в целом, при прослушивании не покидает ощущение, что Албарн постоянно оборачивается назад и мысленно листает альбом с воспоминаниями, размышляет о том, что было сделано и какой в этом всем был смысл, попутно пытаясь нащупать новое направление для своего главного детища».