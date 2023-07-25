Лидер норвежских коммунистов ушел в отставку, после того как украл очки Hugo Boss в аэропорту

Лидер крайне левой норвежской коммунистической партии «Красные» Бьорнар Мокснес ушел в отставку на фоне скандала с кражей солнцезащитных очков. Об этом сообщает местный телеканал NRK.
Мокснес украл солнцезащитные очки Hugo Boss в аэропорту Осло в середине июня. Стоимость аксессуара составляла 107 евро (примерно 10,7 тыс. рублей по текущему курсу). Политика вычислил охранник, который нашел у него очки с оторванным ценником. Сперва Мокснес утверждал, что это недоразумение, но камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи.
В конце июня коммуниста оштрафовали за кражу на 270 евро (26,9 тыс. рублей). В июле он ушел на больничный, а временным лидером назначили его заместительницу Марье Сневе Мартинуссен.
Теперь Мартинуссен займет эту должность на постоянной основе. Мокснес продолжит быть членом партии и оставит за собой место в норвежском парламенте. В речи, посвященной своему уходу с поста лидера «Красных», он признал вину в краже очков и заявил, что не знает, почему это сделал.
Бьорнар Мокснес возглавлял норвежских «Красных» 11 лет. Под его руководством партия набрала в 2021 году рекордные для себя 4,7% голосов на парламентских выборах. В результате «Красные» получили в Стортинге 8 мест из 169. Мокснес возглавил парламентскую фракцию партии.