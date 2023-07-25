Лидер норвежских коммунистов ушел в отставку, после того как украл очки Hugo Boss в аэропорту

Теперь Мартинуссен займет эту должность на постоянной основе. Мокснес продолжит быть членом партии и оставит за собой место в норвежском парламенте. В речи, посвященной своему уходу с поста лидера «Красных», он признал вину в краже очков и заявил, что не знает, почему это сделал.