В Москве разрешат бесплатно оставлять машины у поликлиник

В ведомстве напомнили, что специальные места для автобусов и грузовиков работают по аналогичному принципу: первые полчаса — от 20 до 225 рублей, затем — 1000 рублей в час. «В результате средняя продолжительность парковки, например, у грузовиков на таких местах — менее получаса. Таким образом, места освобождаются быстро, и больше водителей в течение дня могут ими воспользоваться по назначению», — заявили в Департаменте транспорта.