В Москве разрешат бесплатно оставлять машины у поликлиник

В Москве разрешат бесплатно оставлять машины на платных парковках у городских поликлиник в течение двух часов. Об этом сообщает «Коммерсант».
По мнению мэрии, гражданам будет достаточно этого времени для посещения врача. Начиная с третьего часа за парковку придется платить 1000 рублей в час.
Повторно воспользоваться бесплатной стоянкой можно будет не раньше, чем через полчаса после завершения предыдущей сессии. Штраф для нарушителей прежний — 5000 рублей.
Чиновники считают, что эта инициатива поможет избежать ситуации, когда выделенные пациентам места занимают офисные работники. Пилотный проект пройдет на парковках у трех больниц. Мэрия не исключает, что практика будет расширена, так как эксперты поддержали нововведения.
«Высокий тариф, который начинает работать с третьего часа парковки, выбран именно для того, чтобы сохранить эти места свободными для посетителей поликлиник. Высокая стоимость значительно сократит использование этих мест, например, сотрудниками офисов, которые ранее могли бесплатно оставить там автомобиль на весь день», — подчеркнули в Департаменте транспорта.
В ведомстве напомнили, что специальные места для автобусов и грузовиков работают по аналогичному принципу: первые полчаса — от 20 до 225 рублей, затем — 1000 рублей в час. «В результате средняя продолжительность парковки, например, у грузовиков на таких местах — менее получаса. Таким образом, места освобождаются быстро, и больше водителей в течение дня могут ими воспользоваться по назначению», — заявили в Департаменте транспорта.