Doja Cat раскритиковала фанатов, называющих себя «котятами». Те обвинили ее в неблагодарности

Американская рэп-дива Doja Cat раскритиковала собственных фанатов, которые называют себя «котятами». Те обиделись и обвинили певицу в неблагодарности, написал Forbes.
Doja Cat обрушилась с критикой поклонников в твиттере. «Мои фанаты не называют себя дерьмом. Если вы зовете себя „котенком“ или чертовыми „котятами“, значит, вам надо отложить телефон, найти работу и помочь родителям по дому», — написала она.
Также артистка заявила, что люди, использующие ее «правительственное имя» («government name»), «чертовски жуткие» и им стоит удалить их фан-аккаунты и сообщества. Настоящее имя Doja Cat — Амала Ратна Зандиле Дламини.
Кроме того, рэперша резко ответила сообщение поклонника, заявившего о желании услышать от любимой артистки, что она любит своих фанатов. «Я так не говорю, потому что я даже не знаю вас всех», — написала Doja Cat.
«И мы не знаем тебя, но мы поддерживали тебя, несмотря ни на что. Подумай о том, что ты была бы ничем без нас. Ты бы работала в продуктовом магазине, записывая песни в гараже», — ответил певице другой поклонник.
Doja Cat отметила, что «никто не заставлял» слушателей поддерживать ее. «Почему ты разговариваешь со мной, будто ты моя мать, стерва, ты звучишь как безумный человек», — добавила она.
Позднее артистка удалила гневные сообщения из соцсетей. Однако их опубликовали некоторые крупные медиаплатформы. Кроме того, сами фанаты не пропустили неоднозначные слова Doja Cat и всерьез обиделись на них.
«Doja грубит своим фанатам из‑за слова „котенок“, как будто ее имя не Doja Cat [„кошка“ — Прим. ред] и она не надевала костюм кошки и не мяукала на протяжении всего интервью несколько месяцев назад. О, она сошла с ума», — написал один из пользователей соцсетей.
Многим поклонникам певицы не понравились ее слова. Они назвали публикации Doja Cat неблагодарными и призвали сдать билеты на ее предстоящие концерты. Также из соцсетей удалили целый ряд фан-сообществ об артистке и ее творчестве.
В данный момент на странице Doja Cat нет скандальных сообщений. Последняя публикация сообщает о проведении артисткой тура «The Scarlet Tour». В инстаграме* певицы размещены два обещания рэп-дивы: «быть самым мерзким человеком, которого вы знали» и «быть вашим зеркалом».
*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.