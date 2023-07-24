В Новой Москве около жилого дома упал беспилотник

В поселке Первомайском в Новой Москве упал гражданский беспилотник вертолетного типа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Устройство, оснащенное камерой, рухнуло рядом с жилым домом. Взрывных устройств на дроне не обнаружили, опасности оно не представляло.
«Тем не менее устанавливается, кто и с какой целью запустил данный квадрокоптер», — заявили в экстренных службах.
Пострадавших от падения беспилотника нет. Также правоохранители не зафиксировали никаких повреждений. Они изъяли беспилотник.
Ранее 24 июля на Москву совершили атаку два беспилотника. Около четырех часов утра они упали в столице в районе проспекта Лихачева и в районе Комсомольского проспекта. В МИД случившееся назвали актом международного терроризма.
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