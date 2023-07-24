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Певица Шер запустила бренд джелато под названием Cherlato

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:19

Американская певица Шер запустила в Лос-Анджелесе бренд джелато под названием Cherlato. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

Шер заявила, что работа над собственной маркой мороженого началась еще пять лет назад. «Теперь это наконец происходит», — сказала певица. Она также опубликовала видео с фургоном, где можно будет купить джелато от Шер.

Фургон оформлен в розово-оранжево-желтых тонах. На нем изображены сама Шер и название бренда — оно написано на машине синей краской. Кроме того, фургон украшен небольшими портретами артистки в треугольных вафельных рожках.

Какое именно мороженое планирует продавать бренд Cherlato, Шер не пояснила. Она пообещала поделиться деталями о своем новом проекте позднее.

В комментариях подписчики певицы стали предлагать ей названия вкусов джелато, основанные на строках ее песен. Среди вариантов были «If I Could Turn Back Lime» и «Ginseng, Tramps, and Thieves».

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