В клип Gucci Mane попал российский Петергоф

Американский рэпер Gucci Mane в своем новом клипе на песню «Married with Millions» поселился во дворец музея-заповедника «Петергоф». Но, вероятно, сам он об этом не знает и в России видео не снималось.
Основной посыл клипа в том, что у Gucci Mane много денег, поэтому он живет в огромной усадьбе, в окружении бриллиантов и золота. Роль не очень скромного жилища и взял на себя дворец Петра I.
В клипе он всего два раза — небольшими отрывками в самом начале. Однако сам Большой дворец и знаменитые фонтаны, включая Самсона, разрывающего пасть льву, вполне узнаваемы.
Кадров с Gucci Mane внутри дворца или хотя бы рядом с ним в клипе нет. Судя по всему, создатели ролика просто взяли видео с Петергофом из открытых источников, но решили не уточнять, что это за роскошный дворец такой.