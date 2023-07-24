«Думал, я буду курить прямо на сцене?»: Дрейк прожарил фаната за брошенный вейп

Дрейк во время концерта отчитал фаната за брошенный на сцену вейп. Импровизированная прожарка случилась во время выступления в нью-йоркском Barclays Center, представители которого и опубликовали ролик в тиктоке. Сейчас у него больше 5,6 млн просмотров и 670 тыс. лайков.
«Кто бросил сюда вейп? Ну серьезно? Эй, ты не кто это бросил? Кто бросил вейп?» — спрашивает рэпер в начале видео.
«Не может быть, что ты серьезно относишься к жизни, раз думаешь, что я подниму этот вейп и буду курить с тобой в гребаном Barclays Center», — добавляет он, пнув устройство ногой. В этот момент толпа одобрительно загудела.
«Смотри на жизнь реальнее. Бросил сюда этот гребаный лимонно-мятный вейп и думал, я буду курить прямо на сцене Barclays?» — заканчивает рэпер, подняв электронную сигарету.
«Напоминаем: в Barclays Center нельзя вейпить», — подписали видео представители Barclays Center.
Поклонникам в комментариях, похоже, понравились слова рэп-звезды о вейпе.
«О нет, Дрейк публичного унизил и уничтожил никотиновую зависимость», — пишет автор топового комментария.
«Если Дрейк ненавидит вейпинг, то мы все ненавидим вейпинг», — добавил другой. Другие комментаторы также добавили, что артист вдохновил их отказаться от вейпинга.
Уже не первый раз во время выступления на сцену к Дрейку прилетают посторонние предметы. Например, на концерте в Чикаго кто‑то кинул в рэпера телефоном и попал ему по руке.
В начале июля на шоу в Детройте на сцену канадца кто‑то закинул кроссовку Air Jordan. Рэпера удивил большой размер прилетевшей обуви. «Что за хрень? Мы здесь собрались не для таких здоровенных кед. Нет, нет, на сцену можно кидать только лифчики. Похоже, не все догадались… Какой же он огромный», — отреагировал Дрейк.
На том же выступлении в Нью-Йорке желание рэпера исполнилось: к его ногам действительно прилетел лифчик, который тоже оказался немалым. «Размер 36G? Найдите эту женщину немедленно!» — воскликнул рэпер.
Кинувшая бюстгальтер девушка вскоре нашлась в тиктоке. У ролика с ее броском уже больше 5 млн просмотров, а у восторженной реакции — еще 4 млн.