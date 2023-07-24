«Думал, я буду курить прямо на сцене?»: Дрейк прожарил фаната за брошенный вейп

В начале июля на шоу в Детройте на сцену канадца кто‑то закинул кроссовку Air Jordan. Рэпера удивил большой размер прилетевшей обуви. «Что за хрень? Мы здесь собрались не для таких здоровенных кед. Нет, нет, на сцену можно кидать только лифчики. Похоже, не все догадались… Какой же он огромный», — отреагировал Дрейк.