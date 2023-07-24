Ученые открыли необычную экзопланету. Она в 1,5 раза больше Юпитера, но «легкая, как облако»

Они отметили, что WASP-193b почти на 50% больше Юпитера, однако ее средняя плотность в 100 раз меньше земной. Планета, по словам астрономов, похожа на сладкую вату: у ваты средняя плотность 0,05 г/см³, тогда как у WASP-193b — 0,059 г/см³