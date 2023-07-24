Ученые открыли необычную экзопланету. Она в 1,5 раза больше Юпитера, но «легкая, как облако»

Международная группа ученых обнаружила экзопланету WASP-193b примерно в 1230 световых годах от Земли. Газовый гигант оказался «легким, как облако», рассказали исследователи.
Они отметили, что WASP-193b почти на 50% больше Юпитера, однако ее средняя плотность в 100 раз меньше земной. Планета, по словам астрономов, похожа на сладкую вату: у ваты средняя плотность 0,05 г/см³, тогда как у WASP-193b — 0,059 г/см³
WASP-193b вращается вокруг звезды WASP-193, напоминающей Солнце. Обе звезды появились приблизительно в одно время и имеют схожую температуру. Масса и радиус WASP-193 больше солнечного на 10 и 20% соответственно.
При этом WASP-193b находится к своей звезде гораздо ближе, чем Юпитер (и даже Земля) к Солнцу. Планета расположена в 15 раз ближе к WASP-193, чем Земля. Год на планете длится лишь 6,25 земных дня.
По словам ученых, планеты с плотностью сахарной ваты встречаются крайне редко. Как они формируются и существуют, исследователи точно не знают. Они предполагают, что это происходит из‑за близости к звезде и интенсивного нагрева атмосферы, который приводит к расширению атмосферы.