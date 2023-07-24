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Spotify повысил стоимость премиум-тарифов в более чем 50 странах

Виктория Шанина
Сегодня в 19:01

Стриминговый сервис Spotify увеличил стоимость премиум-подписки на 1-2 доллара. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.

Ежемесячная стоимость тарифа для одного пользователя начиная с 24 июля составит 11 долларов вместо девяти. Подписка для двух пользователей — 15 долларов вместо 13, семейный тариф — 17 долларов вместо 16.

Цены повысят более чем в 50 странах. В их числе — Турция, Таиланд, Финляндия, Испания и страны Прибалтики.

Повышение цен Spotify объясняет необходимостью инноваций. Кроме того, это решение отражает ценность сервиса для пользователей и музыкантов.

Ранее стоимость премиум-подписок увеличил видеохостинг YouTube и музыкальный стриминг YouTube Music.

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