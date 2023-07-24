Spotify повысил стоимость премиум-тарифов в более чем 50 странах

Стриминговый сервис Spotify увеличил стоимость премиум-подписки на 1-2 доллара. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
Ежемесячная стоимость тарифа для одного пользователя начиная с 24 июля составит 11 долларов вместо девяти. Подписка для двух пользователей — 15 долларов вместо 13, семейный тариф — 17 долларов вместо 16.
Цены повысят более чем в 50 странах. В их числе — Турция, Таиланд, Финляндия, Испания и страны Прибалтики.
Повышение цен Spotify объясняет необходимостью инноваций. Кроме того, это решение отражает ценность сервиса для пользователей и музыкантов.
Ранее стоимость премиум-подписок увеличил видеохостинг YouTube и музыкальный стриминг YouTube Music.