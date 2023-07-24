Владимир Путин ввел штрафы для граждан, способствующих деятельности иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал документ об изменениях в КоАП, дополняющих существующее законодательство об иностранных агентах.
Согласно ему, иноагенты не смогут получать государственную поддержку — как финансовую, так и имущественную. В их отношении разрешат проводить внеплановые проверки.
Проверки также могут коснуться граждан, которые взаимодействуют с иноагентами. Для иноагентов и аффилированных с ними людей введут штрафы за невыполнение в установленный срок предписаний Минюста.
Гражданам за неустранение нарушений законодательства об иноагентах будет грозить штраф в размере до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 100 тыс., юрлицам — до 300 тыс.
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