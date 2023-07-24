Реклама
Новости

Владимир Путин ввел штрафы для граждан, способствующих деятельности иноагентов

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:28

Президент России Владимир Путин подписал документ об изменениях в КоАП, дополняющих существующее законодательство об иностранных агентах.

Согласно ему, иноагенты не смогут получать государственную поддержку — как финансовую, так и имущественную. В их отношении разрешат проводить внеплановые проверки.

Проверки также могут коснуться граждан, которые взаимодействуют с иноагентами. Для иноагентов и аффилированных с ними людей введут штрафы за невыполнение в установленный срок предписаний Минюста.

Гражданам за неустранение нарушений законодательства об иноагентах будет грозить штраф в размере до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 100 тыс., юрлицам — до 300 тыс.

расскажите друзьям
люди
Владимир Путин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»