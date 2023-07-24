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Парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшей массовые протесты

Семён Гудошников
Сегодня в 17:41

Депутаты израильского Кнессета большинством голосов приняли в окончательном чтении законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда, сообщает ТАСС со ссылкой на парламентский телеканал.

Это самое спорное изменение в рамках судебной реформы, которая вызвала массовые протесты в стране.

В поддержку законопроекта высказались 64 депутата из 120. 56 оппозиционных парламентариев бойкотировали голосование и покинули зал заседаний.

Как отмечает «Коммерсант», обсуждение инициативы продолжалось в Кнессете 26 часов. Министр обороны Йоав Галант просил отложить голосование, поскольку сотни резервистов говорили, что откажутся от добровольной службы, если законопроект примут, а это может сказаться на безопасности.

Принятый законопроект лишает Верховный суд возможности отменять решения правительства и парламента. Ранее судебная инстанция могла блокировать любые правительственные решения, которые сочтет юридически необоснованными.

Реформа судебной власти была представлена 4 января — через шесть дней после приведения к присяге 37-го правительства Израиля. Почти сразу предложенные изменения вызвали протесты, которые к концу марта переросли в рекордные для страны демонстрации. 25 марта в акциях участвовали более 600 тыс. человек — это около 10% взрослого населения страны. Критики реформы считают, что она полностью развяжет руки правительству во главе с Нетаньяху и в конечном счете приведет к диктатуре. Премьер-министр был вынужден отложить принятие реформы до лета.

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