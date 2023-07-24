Парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшей массовые протесты

Реформа судебной власти была представлена 4 января — через шесть дней после приведения к присяге 37-го правительства Израиля. Почти сразу предложенные изменения вызвали протесты, которые к концу марта переросли в рекордные для страны демонстрации. 25 марта в акциях участвовали более 600 тыс. человек — это около 10% взрослого населения страны. Критики реформы считают, что она полностью развяжет руки правительству во главе с Нетаньяху и в конечном счете приведет к диктатуре. Премьер-министр был вынужден отложить принятие реформы до лета.