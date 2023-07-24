В Великобритании остановили турнир по гольфу из‑за редкого вида жаб

Турнир был задержан на долгое время, так как только один из сотрудников был обучен обращению с редкими земноводными. Закон Великобритании гласит, что «умышленное или безрассудное беспокойство жаб наттерджек, когда они занимают строение или место, используемое для укрытия или защиты», является преступлением.