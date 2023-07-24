В Великобритании остановили турнир по гольфу из‑за редкого вида жаб

В Великобритании остановили турнир по гольфу The Open Championship из‑за появления на поле крошечной жабы наттерджек, находящейся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает CNN.
Турнир был задержан на долгое время, так как только один из сотрудников был обучен обращению с редкими земноводными. Закон Великобритании гласит, что «умышленное или безрассудное беспокойство жаб наттерджек, когда они занимают строение или место, используемое для укрытия или защиты», является преступлением.
Жаба наттерджек размером всего 6–8 сантиметром и весом от 4 до 19 грамм встречается только в нескольких прибрежных местах Англии и Шотландии. По данным The Wildlife Trusts, эти земноводные считаются «чрезвычайно редкими», и в юго-восточной Англии сохранились лишь одна или две колонии.
Они ведут ночной образ жизни, размножаются в неглубоких водоемах на песчаных дюнах. Их брачные призывы слышны за много километров. Исчезновение жаб наттерджек связано с утратой среды обитания, исчезновением низинных вересковых пустошей, а также с сокращением пригодного для жизни побережья в результате строительства дамб.
Инцидент с жабой наттерджек не первый случай задержки турнира по гольфу The Open Championship. 21 июля трое активистов Just Stop Oil выбежали на поле, рассыпали оранжевый порошок и пустили дымовую ракету.
«Когда наше общество рухнет, лунок больше не будет. Мы должны остановить выдачу 100 новых лицензий на добычу нефти и газа, прежде чем они принесут еще больше вреда», — заявила организация Just Stop Oil в своих соцсетях.