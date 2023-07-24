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Twitter изменил логотип на X

Семён Гудошников
Сегодня в 13:45

Илон Маск изменил логотип соцсети Twitter. Вместо синей птички на сайте соцсети теперь используется черно-белая литера X.

Новый логотип появился на экране загрузки и в левом верхнем углу главной страницы, над меню. При этом на вкладке браузера до сих пор отображается синяя птица.

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О том, что логотип Twitter изменится, Илон Маск сообщил накануне. «Скоро мы распрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами», — написал он. После этого он разместил на своей странице изображение мерцающей буквы X.

С утра предприниматель опубликовал фотографию штаб-квартиры компании, на которую проецируется новый логотип. Он добавил, что теперь домен x.com автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

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