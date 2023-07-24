Пользовательница тиктока рассказала, что хотела забронировать номер в отеле на Airbnb, но по ошибке выкупила целый отель на Бали. Проживание обошлось ей чуть более чем в 3000 долларов.
В ставшем вирусным видеоролике Джас (@jxx) рассказала эту историю своим 211 тыс. подписчикам, она набрала более 2,7 млн. просмотров и 282 тыс. лайков. «Почему такое постоянно происходит именно со мной, лол?» — удивляется девушка в описании к тиктоку.
В объявлении на Airbnb, которым поделилась девушка, идет речь о вилле с четырьмя спальнями в Убуде, городе на Бали. Пользователи оценили пребывание в нем в 4,8 балла, а владелец в описании обещал «расслабляющую атмосферу и настоящий тропический отдых». В посте также говорится, что вилла была рассчитана на 11 гостей и стоила 538 долларов США за ночь.
В видеоролике Джас рассказала, что забронировала дом за год до поездки для семейного отдыха. По ее словам, она предоставила выбор места своим бабушке и дедушке, и они выбрали «самый дорогой вариант» из предложенных.
Перед отъездом Джас рассказала своим подписчикам, что ожидает проблем. «Я просто уверена, что меня ждут проблемы, потому что на Бали каждый год повышают цены на все», — сказала Джас. Она добавила, что опасается, что ее бронь будет отменена или вырастет в цене раза в два, раз она заплатила так мало.
По словам Джас, за неделю до поездки она пообщалась с владельцем и узнала, что у виллы сменятся управляющие. По словам Джас, владелец сообщил ей, что цена, условия проживания и удобства изменились с момента бронирования.
Джас сказала, что она забронировала номер, но владелец все равно был озадачен, поскольку ее цена была даже ниже, чем в «тихий сезон».
«У нас нельзя остановиться дешевле, чем за 1400 долларов за ночь, откуда вы вообще взяли вашу цену?» — удивился владелец, вспоминает Джас. Она добавила, что в его голосе звучали «бешенство и растерянность» . Однако, по словам Джас, к концу разговора владелец подобрел и согласился принять ошибку.
В видеоролике она поделилась фотографией участка с большим бассейном и зданием курортного типа на заднем плане.
Первый «тревожный звоночек» для Джас прозвучал, когда она поняла, что вилла обозначена на гугл-карте как хостел. Она добавила, что еще большее замешательство возникло, когда она приехала и увидела на кухне кассу.
Джас рассказывает, что владелец виллы пообещал подселить других постояльцев, поскольку она забронировала специальный тариф.
«Я просто забронировала номер. Никто не объяснил, что здесь будут жить другие люди», — говорит Джас. Во время их разговора она заявила владельцу, что не ждала посторонних, и настоятельно попросила не заселять их.
«Я понимаю, что не могу использовать все спальни. Это нормально», но я сказала: «Я ни за что не останусь здесь со своей семьей, если здесь будут жить посторонние»», — продолжает Джас.
«Это огромная вилла, но для отеля этого недостаточно», — добавляет она. По словам Джас, владелец понял ее беспокойство и отменил бронь других гостей.
«В общем, нас семеро, я и моя семья. По-моему, там двенадцать спален. Думаю, в нем могут разместиться около 18 человек. В доме есть бармен, кухня, шеф-повар, настоящий ресторан, и здесь нет никого, только я и моя семья», — сказала Джас в конце видео.
Через день Джас опубликовала второе видео в тиктоке с туром по комнатам дома, в котором, по словам девушки, есть «постоянная охрана».
Джас начинает экскурсию с показа бассейна и открытой площадки, где стоят шезлонги и стол для пинг-понга. Затем она переходит в гостиную с прямоугольным синим диваном, окружающим кострище. В другой части видеоролика показаны бильярдный стол, обширная кухня и стол, за которым могут разместиться «20 человек».
В номера можно попасть только с помощью ключ-карты, как в гостинице. По словам Джас, комнаты как на верхнем, так и на нижнем уровнях небольшие и похожи на гостиничные номера.
«Думаю, теперь вы понимаете, что я имею в виду. Тут есть все, что есть в отелях, но дом недостаточно большой. Огромный дом, но слишком мал для отеля», — сказал Джас в конце видеоролика. В общей сложности отдых обошелся девушке более чем в 5200 долларов США.