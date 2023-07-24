Перед отъездом Джас рассказала своим подписчикам, что ожидает проблем. «Я просто уверена, что меня ждут проблемы, потому что на Бали каждый год повышают цены на все», — сказала Джас. Она добавила, что опасается, что ее бронь будет отменена или вырастет в цене раза в два, раз она заплатила так мало.