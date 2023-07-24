Райан Рейнолдс спродюсирует перезапуск мультсериала «Мыши-рокеры с Марса»

Райан Рейнольдс перезапустит культовый мультсериал 1990-х «Мыши-рокеры с Марса». Об этом сообщает Deadline.
Рейнольдс выступит сопродюсером перезагрузки вместе со своей продюсерской компанией Maximum Effort и Nacelle. «Некоторые знают, что я — любитель мотоциклов, так что для нас было вполне естественно принять участие в проекте», — сказал он.
Оригинальный мультсериал выходил с 1993 по 1996 год. Сюжет рассказывает о расе антропоморфных мышей с Марска, которые увлекались мотоспортом. В конце концов, они были практически уничтожены плутаркианцами — инопланетной расой тучных, питающихся червями, рыбоподобных гуманоидов, которые грабят другие планеты ради их природных ресурсов.
Троим выжившем Дросселю, Модо и Винни удается найти корабль и спастись от плутаркианцев. Так они оказываются на Земле в Чикаго. Вместе с женщиной-механиком Шарлин Дэвидсон мыши-байкеры должны защитить Землю и победить злобных гуманоидов.
Режиссером пилота выступит Брайан Фолк-Вейсс, продюсировавший такие ленты, как «Вокруг света с Заком Эфроном», «Игрушки, которые сделали нас», «Невероятные приключения Факира» и другие.