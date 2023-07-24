По делу о гибели людей в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер

Shot со ссылкой на источник писал, что всего пострадали около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания: им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС говорили о десяти пострадавших, девять из которых были госпитализированы.