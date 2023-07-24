По делу о гибели людей в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер

Правоохранители задержали главного инженера компании, обслуживающей московский ТЦ «Времена года», где после прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры города.
39-летнего мужчину, чье имя не уточняется, подозревают по части 3 статьи 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В скором времени суд изберет фигуранту меру пресечения.
Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ «Времена года» 22 июля. Кипяток залил 4 тыс. квадратных метров площади торгового центра, погибли четыре сотрудницы гипермаркета «Глобус Гурмэ».
Shot со ссылкой на источник писал, что всего пострадали около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания: им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС говорили о десяти пострадавших, девять из которых были госпитализированы.