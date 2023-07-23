Автора текста «народного» гимна Приморского края обвинили в домогательствах и пропаганде нацизма

Телеграм-канал News.VL пишет, что Шибаев якобы приставал к студенткам и отправлял им непристойные фото. Сам он заявил, что «на харассмент просто не способен», но в то же время не умеет «держать дистанцию со студентами». «У меня были отношения с двумя девушками, у которых я преподавал. Но все они были достойными и никогда бы не согласились спать с преподавателем за зачет», — сказал он.