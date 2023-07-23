Автора текста «народного» гимна Приморского края обвинили в домогательствах и пропаганде нацизма

Бывшего сотрудника Владивостокского государственного университета (ВВГУ) Владимир Шибаева обвинили в домогательствах к студенткам и пропаганде нацизма из‑за видео, сообщает «Подъем» со ссылкой на приморские СМИ.
Телеграм-канал News.VL пишет, что Шибаев якобы приставал к студенткам и отправлял им непристойные фото. Сам он заявил, что «на харассмент просто не способен», но в то же время не умеет «держать дистанцию со студентами». «У меня были отношения с двумя девушками, у которых я преподавал. Но все они были достойными и никогда бы не согласились спать с преподавателем за зачет», — сказал он.
News.VL опубликовал видео, на котором Шибаев пародирует Адольфа Гитлера и поет песню на немецком языке. Шибаев рассказал, что это происходило в узком кругу друзей еще четыре года назад, и он как историк знает некоторые речи политиков наизусть, поэтому по просьбе друзей согласился на это.
«Для меня нет более отвратительной фигуры в истории, чем Адольф Гитлер — палач 27 миллионов советских людей. <…> Я всерьез увлекаюсь историей Второй мировой и знаю несколько языков. Многие речи лидеров стран союзников и Оси, знаю наизусть. Некоторые в оригинале. Моя пародия Гитлера всегда была популярной у моих знакомых», — рассказал он. Разрешения на съемку не было, подчеркнул он.
Шибаев готов понести ответственность, если суд признает его виновным. «Мои друзья и родственники очень переживают по этому поводу. Участвовать в скандалах мне не хочется», — сказал он.
Также Шибаев отметил, что «в телеграмах» о нем пишут неверную и устаревшую информацию. News.VL сообщил, что ВВГУ начал процедуру увольнения Шибаева. Он, в свою очередь, говорит, что уволился почти месяц назад из‑за потери интереса и уже не ведет преподавательскую деятельность. На сайте вуза Шибаев числится сотрудником кафедры философии и юридической психологии.
21 июля Шибаев стал победителем конкурса по выбору «народного» гимна Приморского края. Большинство голосов набрала композиция «Приморский край — хозяин морей», текст которой написан им.