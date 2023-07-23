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В тиктоке завирусился продавец с Wildberries. Он покорил покупательниц харизмой и шутками

Максим Саблин
Сегодня в 17:02

В тиктоке обсуждают продавца консилера на Wildberries. Мужчина завоевал покупательниц душевными комментариями, шутками и любезностью, отвечая на каждый комментарий, и пользовательницы отвечают ему взаимностью.

Пару дней назад тиктокерши заполнили ленту рекомендаций роликами о продавце консилера Be Young на маркетплейсе Wildberries. Девушки признаются ему в любви, делятся его комментариями и представляют, как хорошо идет его бизнес с такими довольными клиентками.

Часто ролики снимают под песню группы «Винтаж» «Неистовый зверь» — таким образом в соцсети выражают благодарность и уважение.

В комментариях к его товару девушки редко спрашивают о товаре. Чаще они просят совет и проклятий для бывших, шутят и просят продавца жениться на них. Торговец не пропускает ни одну реплику, делится юмором и одаривает комплиментами.

Из ответов можно узнать, что аккаунт ведут два человека, Вахтанг и Ника, обычно всем отвечает он. Ему 27 лет, и он грузин, а также у мужчины нет аккаунта в тиктоке, несмотря на настойчивые просьбы поклонниц его завести.

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Другой странный вирус из тиктока — NPC-стримы, где блогеры отыгрывают персонажей и реагируют на подарки. За внешне странной и будто неживой подачей скрывается несложный способ заработка нескольких тысяч долларов.

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