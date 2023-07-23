В тиктоке завирусился продавец с Wildberries. Он покорил покупательниц харизмой и шутками

Из ответов можно узнать, что аккаунт ведут два человека, Вахтанг и Ника, обычно всем отвечает он. Ему 27 лет, и он грузин, а также у мужчины нет аккаунта в тиктоке, несмотря на настойчивые просьбы поклонниц его завести.