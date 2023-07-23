В Подмосковье мужчина в шутку бросил гранату на пол и взорвался

Инцидент произошел вечером 22 июля в деревне Бортниково. По данным прокуратуры, 23-летний местный житель «в ходе распития спиртных напитков достал из летнего домика хранившуюся там ручную гранату советских времен и в шутку бросил ее на пол». Парень считал, что снаряд уже не опасен, однако после падения она взорвалась и убила его. Находившиеся за столом четверо гостей отправлены в больницу.