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В Подмосковье мужчина в шутку бросил гранату на пол и взорвался

Максим Саблин
Сегодня в 16:44

В подмосковном Ступине мужчина погиб после взрыва ручной гранаты, сообщила прокуратура Московской области. Ещё четыре человека получили ранения, в их числе двое несовершеннолетних.

Инцидент произошел вечером 22 июля в деревне Бортниково. По данным прокуратуры, 23-летний местный житель «в ходе распития спиртных напитков достал из летнего домика хранившуюся там ручную гранату советских времен и в шутку бросил ее на пол». Парень считал, что снаряд уже не опасен, однако после падения она взорвалась и убила его. Находившиеся за столом четверо гостей отправлены в больницу.

Следствие по факту происшествия возбудило уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и незаконному хранению боеприпасов.

Как считает Следственный комитет, детонация произошла после того, как мужчина стал показывать своим знакомым гранату: «в игровой форме» он вынимал и вставлял обратно чеку.

Назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы, добавляет пресс-служба областного СК. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

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Следственный комитет
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