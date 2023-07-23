В Подмосковье мужчина в шутку бросил гранату на пол и взорвался

В подмосковном Ступине мужчина погиб после взрыва ручной гранаты, сообщила прокуратура Московской области. Ещё четыре человека получили ранения, в их числе двое несовершеннолетних.
Инцидент произошел вечером 22 июля в деревне Бортниково. По данным прокуратуры, 23-летний местный житель «в ходе распития спиртных напитков достал из летнего домика хранившуюся там ручную гранату советских времен и в шутку бросил ее на пол». Парень считал, что снаряд уже не опасен, однако после падения она взорвалась и убила его. Находившиеся за столом четверо гостей отправлены в больницу.
Следствие по факту происшествия возбудило уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и незаконному хранению боеприпасов.
Как считает Следственный комитет, детонация произошла после того, как мужчина стал показывать своим знакомым гранату: «в игровой форме» он вынимал и вставлял обратно чеку.
Назначены судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы, добавляет пресс-служба областного СК. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.