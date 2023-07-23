В Малайзии отменили фестиваль после того, как солист The 1975 на сцене поцеловал басиста

«К сожалению, вы не получите веселых и бодрых песен, потому что я в ярости. И это несправедливо по отношению к вам, потому что вы не ответе за своё правительство. Вы — молодежь, и я уверен, что многие из вас геи и прогрессивные люди», — сказал солист, обращаясь к зрителям. Хили добавил, что группа думала отменить концерт, но решила не делать этого и не разочаровывать поклонников.