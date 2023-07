В Малайзии отменили фестиваль после того, как солист The 1975 на сцене поцеловал басиста

Это не первый случай, когда фронтмен группы The 1975 вызывает скандал — в начале этого года Хили подвергся критике за то, что во время исполнения песни «Love it If We Made It» на сцене он изобразил нацистское приветствие, исполняя песню, критикующую Канье Уэста.