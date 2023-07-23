В Малайзии отменили фестиваль после того, как солист The 1975 на сцене поцеловал басиста

Музыкальный фестиваль в Малайзии был отменен после того, как солист британской группы The 1975 Мэтти Хили раскритиковал анти-ЛГБТ-законы страны и поцеловал коллегу по группе на сцене. Об этом сообщает CNN.
Инцидент, произошедший в пятницу вечером на сцене фестиваля Good Vibes в Куала-Лумпуре, заставил Министерство связи страны отменить оставшиеся два дня мероприятия.
Гомосексуальные отношения в Малайзии запрещены законом и караются штрафами и тюремным заключением сроком до 20 лет.
Видео речи Хили распространилось в соцсетях. Во время хедлайнерского выступления группы Хили сказал: «Я не вижу смысла приглашать The 1975 в страну, а затем указывать нам, с кем мы можем заниматься сексом».
«К сожалению, вы не получите веселых и бодрых песен, потому что я в ярости. И это несправедливо по отношению к вам, потому что вы не ответе за своё правительство. Вы — молодежь, и я уверен, что многие из вас геи и прогрессивные люди», — сказал солист, обращаясь к зрителям. Хили добавил, что группа думала отменить концерт, но решила не делать этого и не разочаровывать поклонников.
«Если вы хотите пригласить меня сюда, чтобы дать концерт, то можете идти ***** [к черту]. Я возьму ваши деньги, вы можете запретить мне выступать, но ничем хорошим это не кончится, я знаю», — продолжил Хили в видеоролике, после чего басист Росс Макдональд подошел к нему и поцеловал в губы на сцене.
В заявлении по поводу инцидента представители фестиваля Good Vibes говорят: «Мы с глубоким сожалением сообщаем, что остаток расписания фестиваля Good Vibes 2023, запланированная на сегодня и завтра, отменена в связи с противоречивым поведением и высказываниями британского исполнителя Мэтти Хили из группы The 1975».
«Данное решение соответствует директиве о немедленной отмене фестиваля, выпущенной Министерством связи и цифровых технологий. Министерство подчеркнуло свою непоколебимую позицию в отношении любых сторон, которые бросают вызов, высмеивают или нарушают законы Малайзии. Мы приносим искренние извинения всем владельцам билетов, продавцам, спонсорам и партнерам», — заканчивается их пост.
Министр связи Фахми заявил, что Малайзия намерена поддерживать развитие творческих индустрий и свободу слова, сообщает Reuters.
«Однако никогда не следует затрагивать чувствительные стороны общества, особенно те, которые противоречат традициям и ценностям местной культуры», — добавил он.
Поступок Хили вызвал полемику в Интернете: некоторые фанаты жаловались, что действия группы приведут к дальнейшему подавлению художественного самовыражения и затруднят выступления музыкантов в Малайзии в будущем.
Представители ЛГБТК-сообщества Малайзии также раскритиковали действия Хили, назвав их «перформансом» и предупредив, что это может привести к дальнейшей дискриминации.
Это не первый случай, когда фронтмен группы The 1975 вызывает скандал — в начале этого года Хили подвергся критике за то, что во время исполнения песни «Love it If We Made It» на сцене он изобразил нацистское приветствие, исполняя песню, критикующую Канье Уэста.
В 2019 году во время концерта в Дубае Хили поцеловал поклонника-мужчину, что противоречит анти-ЛГБТ-законам этого региона.
Позже Хили написал в Twitter: «Спасибо, Дубай, ты был таким потрясающим. Не думаю, что нам разрешат вернуться из‑за моего „поведения“, но знайте, что я люблю вас и не поступил бы иначе, если бы мне представилась такая возможность».