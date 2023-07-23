Amazon заставит некоторых сотрудников переехать, чтобы приходить в офис

По их словам, кто и когда должен будет переехать, будет решаться на уровне подразделений. Некоторым сотрудникам на удаленке, которых наняли или перевели на работу из дома во время пандемии, придется переехать ближе к офисам, чтобы они могли выполнять требование трех дней. Представитель Amazon заверил, что с работниками «будут общаться напрямую» для решения вопроса.