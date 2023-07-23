Реклама
Новости

Amazon заставит некоторых сотрудников переехать, чтобы приходить в офис

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Amazon потребует от некоторых сотрудников переехать, чтобы они смогли появляться в офисе три раза в неделю. Руководство компании еще не знает, какое количество работников это затронет, сообщает Bloobmerg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, кто и когда должен будет переехать, будет решаться на уровне подразделений. Некоторым сотрудникам на удаленке, которых наняли или перевели на работу из дома во время пандемии, придется переехать ближе к офисам, чтобы они могли выполнять требование трех дней. Представитель Amazon заверил, что с работниками «будут общаться напрямую» для решения вопроса.

«С тех пор, как мы работаем вместе по крайней мере три дня в неделю, появляется больше энергии, сотрудничества и связей, и мы слышали это от многих сотрудников и офисов других компаний по соседству», — заявил представитель Amazon.

Моральный дух в Amazon сильно пострадал после массовых увольнений в прошлом году, под которые угодили около 27 тыс. сотрудников, пишет Bloomberg.

расскажите друзьям
теги
Amazon
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»