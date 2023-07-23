В продаже появился парфюм Barbie с цветочно-фруктовым ароматом

«Мы хотели взять черты личности Барби — она яркая, веселая, вдохновляющая — и создать аромат, отражающий ее характер», — рассказала основательница DefineMe Дженнифер Ньютон. Сотрудничать с Mattel она начала в 2019 году, вскоре после подписания контракта с Disney на создание ароматов, вдохновленных принцессами.