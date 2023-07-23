В продаже появился парфюм Barbie с цветочно-фруктовым ароматом

Креативная студия DefineMe объединилась с Mattel, чтобы выпустить парфюм Barbie с цветочно-фруктовым ароматом. Один флакон объемом 100 миллилитров обойдется в 65 долларов, сообщает WWD.
В парфюме можно услышать ноты клубники, гардении, розовой магнолии, взбитых сливок, пиона и сандалового дерева. Купить Barbie Eau de Parfum можно в интернет-магазинах Macy’s, Amazon и DefineMe, а также ряде бутиков.
«Мы хотели взять черты личности Барби — она яркая, веселая, вдохновляющая — и создать аромат, отражающий ее характер», — рассказала основательница DefineMe Дженнифер Ньютон. Сотрудничать с Mattel она начала в 2019 году, вскоре после подписания контракта с Disney на создание ароматов, вдохновленных принцессами.
Работа над созданием парфюма Barbie остановилась после появления пандемии COVID-19, но возрождение эстетики Barbiecore побудило Ньютон возобновить разработку аромата. Она не собирается останавливаться на Барби — парфюм Кена уже создается.