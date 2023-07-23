Грета Гервиг рассказала, почему отказалась вырезать из «Барби» сцену с бабушкой на скамейке

«То, как Марго играет этот момент, так нежно и так непринужденно. В фильме есть более возмутительные моменты, когда люди говорят: „О, Боже, я не могу поверить, что Mattel позволила тебе это сделать“ или „Я не могу поверить, что Warner Bros. позволила тебе это сделать“. Но для меня эта сцена, которая удивительным образом осталась в фильме, — это тот маленький тупичок, который никуда не ведет, но это сердце фильма», — рассказала Гервиг.