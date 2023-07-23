Грета Гервиг рассказала, почему отказалась вырезать из «Барби» сцену с бабушкой на скамейке

Грета Гервиг отказалась вырезать из «Барби» сцену с бабушкой на скамейке, которая никак на сюжет не влияет. Об этом режиссерка рассказала в интервью The Rolling Stone.
В конце заметки рассказывается, в каких обстоятельствах герои фильма встречаются с этой бабушкой и что хотела сказать Гервиг. Этот фрагмент будет отделен линией: не заходите за нее, чтобы не наткнуться на спойлер. Если вы уже видели «Барби», то бояться нечего.
Гервиг предложили убрать из фильма эту короткую сцену под предлогом маленькой сюжетной обоснованности. Однако постановщица уверена, что отрывок с бабушкой — это «сердце фильма», без которого она бы не понимала, «зачем этот фильм снимали» и «что получилось».
«То, как Марго играет этот момент, так нежно и так непринужденно. В фильме есть более возмутительные моменты, когда люди говорят: „О, Боже, я не могу поверить, что Mattel позволила тебе это сделать“ или „Я не могу поверить, что Warner Bros. позволила тебе это сделать“. Но для меня эта сцена, которая удивительным образом осталась в фильме, — это тот маленький тупичок, который никуда не ведет, но это сердце фильма», — рассказала Гервиг.
Пожилая женщина, появляющаяся в кадре, — это художник по костюмам Энн Рот, которую Гервиг считает легендой.
Пока Барби (Марго Робби) и Кен (Райан Гослинг) находятся в реальном мире, они проходят мимо пожилой женщины на скамейке, и Барби останавливается, чтобы сказать женщине, как она прекрасна. «Идея любящего Бога, который является матерью, бабушкой, который смотрит на вас и говорит: „Дорогой, у тебя все хорошо“. Это то, что я чувствую, что мне нужно, и я хотела передать это другим людям», — объясняла Гервиг важность этого фрагмента.