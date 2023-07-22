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«Наша команда справится с чем угодно»: Netflix выпустил трейлер сериала по One Piece

Максим Саблин
Сегодня в 21:20

Netflix показал первый трейлер живой адаптации манги One Piece. Сериал по роману Эйитиро Оды появится на стриминговом сервисе 31 августа. Ролик выпущен в канун Дня One Piece, который ежегодно отмечается 22 июля.

В трейлере рассказывается о путешествии «Пиратов соломенной шляпы» немного больше, чем мы видели раньше, в том числе можно рассмотреть их корабль и флаг. Герои отправляются в путешествие по океане Гранд Лайн в поисках сокровища, которое сделает их капитана Манки Д. Луффи Королём Пиратов. Кроме того, в трейлере можно увидеть злодеев, с которыми они столкнутся в этом сезоне, в том числе клоуна Багги.

Netflix также опубликовала новое письмо самого Оды, в котором он хвалит создателей сериала и актеров и говорит о том, как ему понравилось работать с ними.

«Так много всего было сделано — все усилия актеров, создание мира и костюмов, представление вещей таким образом, как это можно сделать только в живом действии, диалоги — и весь этот процесс, когда столько людей собрали свои головы вместе, был праздником сам по себе», — пишет мангака.

Ода также дал понять, что он очень рад тому, что после семи лет работы над сериалом он наконец-то его увидит.

«К этому времени я уже настолько полюбил команду и актеров, что не могу дождаться, когда они получат заслуженное признание от всего мира», — сказал Ода.

Первый сезон One Piece будет состоять из восьми эпизодов. Главные роли в шоу играют Иньяки Годой («Кто убил Сару?»), Макэню («Рыцари Зодиака»), Эмили Радд («Улицы страха 2»), Джейкоб Гибсон («Настоящий рэп») и Таз Скайлар («Точка кипения»).

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