«Наша команда справится с чем угодно»: Netflix выпустил трейлер сериала по One Piece

В трейлере рассказывается о путешествии «Пиратов соломенной шляпы» немного больше, чем мы видели раньше, в том числе можно рассмотреть их корабль и флаг. Герои отправляются в путешествие по океане Гранд Лайн в поисках сокровища, которое сделает их капитана Манки Д. Луффи Королём Пиратов. Кроме того, в трейлере можно увидеть злодеев, с которыми они столкнутся в этом сезоне, в том числе клоуна Багги.