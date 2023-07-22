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В московском ТЦ произошел прорыв горячей воды. Четверо человек погибли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:33
Обновлено в 17:19:

Четыре человека, по последним данным, погибли в торговом центре «Времена года» в Москве. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин, выразив соболезнования родным и близким.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с горячей водой. Один человек погиб, передает ТАСС информацию экстренных служб.

В медицинских службах сообщили о девяти пострадавших, но их число еще может вырасти. Два человека получили ожоги. Еще трое человек заблокированы в ТЦ, их спасением занимается МЧС.

Прорыв произошел на минус первом этаже, в результате вода быстро распространилась по торговому центру. Пар, который стал подниматься вверх по вентиляции, и кипяток стали причинами ожогов у пострадавших. У сотрудницы гипермаркета в ТЦ из‑за случившегося произошел сердечный приступ.

Телеграм-канал Baza пишет, что у 20 человек врачи выявили ожоги различной степени тяжести, еще четверых госпитализировали.

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