В московском ТЦ произошел прорыв горячей воды. Четверо человек погибли

В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве прорвало трубу с горячей водой. Один человек погиб, передает ТАСС информацию экстренных служб.
В медицинских службах сообщили о девяти пострадавших, но их число еще может вырасти. Два человека получили ожоги. Еще трое человек заблокированы в ТЦ, их спасением занимается МЧС.
Прорыв произошел на минус первом этаже, в результате вода быстро распространилась по торговому центру. Пар, который стал подниматься вверх по вентиляции, и кипяток стали причинами ожогов у пострадавших. У сотрудницы гипермаркета в ТЦ из‑за случившегося произошел сердечный приступ.
Телеграм-канал Baza пишет, что у 20 человек врачи выявили ожоги различной степени тяжести, еще четверых госпитализировали.