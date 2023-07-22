В московском ТЦ произошел прорыв горячей воды. Четверо человек погибли

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Четыре человека, по последним данным, погибли в торговом центре «Времена года» в Москве. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин, выразив соболезнования родным и близким.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.