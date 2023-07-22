В Подмосковье мужчина устроил перестрелку в чужом доме. Он кричал, что вернулся со спецоперации

В подмосковном коттеджном поселке Шервуд вооруженный мужчина ворвался в чужой дом и попытался взять в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД.
ТАСС со слов силовиков пишет, что мужчина нетрезв. Полицию вызвала охрана поселка, когда обнаружила разбитое окно. РБК же сообщает, что силовики прибыли на место после срабатывания сигнализации и попали в дом через разбитое окно.
Вооруженный мужчина в каске и бронежилете навел оружие на полицейского и охранников и запер тех на втором этаже, откуда им удалось выбраться через открытое окно. «Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу», — передает слова мужчины телеграм-канал Mash. По его данным, это 36-летний Вячеслав, он приехал в Московскую область из Сибири и хочет остаться в коттедже, чтобы создать семью.
«Злоумышленник блокирован, принимаются меры к задержанию и установлению его мотивов», — сообщили РБК в ГУ МВД по Московской области. Следственный комитет завел дело по уголовным статьям об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.