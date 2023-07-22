В Подмосковье мужчина устроил перестрелку в чужом доме. Он кричал, что вернулся со спецоперации

Вооруженный мужчина в каске и бронежилете навел оружие на полицейского и охранников и запер тех на втором этаже, откуда им удалось выбраться через открытое окно. «Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу», — передает слова мужчины телеграм-канал Mash. По его данным, это 36-летний Вячеслав, он приехал в Московскую область из Сибири и хочет остаться в коттедже, чтобы создать семью.