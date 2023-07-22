Полиция Германии двое суток искала львицу в пригородах Берлина с танками и вертолетами, но не нашла

Немецкая полиция отменила масштабные двухдневные поиски львицы на окраине Берлина, сообщает британская газета Mirror. Силовики заявили, что, вероятно, опасное животное вовсе не попадало на улицы.
В поисках неуловимого зверя и операции «Охота на льва» полицейские задействовали танки, вертолеты, тепловизоры, беспилотники и мощные винтовки с транквилизаторами. Жителям было приказано не выходить из дома, а школьникам — не выходить на улицу.
Власти получили сообщение о животном в пригороде Кляйнмахнов около полуночи в среду, когда граждане предоставили полицейским видеозапись, на которой якобы большая кошка преследовала дикого кабана. На основании этого сообщения и собственных наблюдений полиция первоначально пришла к выводу, что животное, вероятно, является львицей.
Но спустя два дня никаких следов хищника обнаружено не было, а эксперты, проанализировавшие ролик, пришли к выводу, что зверем мог быть кабан.
В четверг и пятницу полицейские прочесали лесной массив на границе Берлина и соседней земли Бранденбург, однако не нашли следов львицы. Несколько сообщений о встрече с ней не подтвердились, а в одном случае в пятницу полиция обнаружила только семью кабанов, сообщил журналистам бургомистр Кляйнмахнова Михаэль Груберт.
В какой‑то момент с просьбой о помощи в поисках к гражданам даже обратился сын известного немецкого криминального авторитета. Фирас Реммо, отцом которого является Исса Реммо, — главарь печально известной берлинской мафии, — сообщил, что он участвует в операции.
Он написал на своей странице в соцсетях: «Если кто‑то что‑то знает, пожалуйста, сообщите сначала мне, тогда мы сможем отвезти львицу обратно в ее вольер, пока какой‑нибудь идиот не застрелил ее».
По словам бургомистра Груберта, официальные лица также попросили экспертов проанализировать видеозапись и сравнить животное, изображенное на ней, со строением тела львицы.
Два эксперта независимо друг от друга пришли к выводу, что «это не львица и не дикое животное», а существо «скорее похожее на кабана», рассказал представитель власти.
«Мы считаем, что опасности для Кляйнмахнова и юга Берлина нет», — сказал мэр, добавив, что полиция сможет сразу же приступить к действиям, если ситуация изменится.
Груберт назвал «целесообразной» масштабную 36-часовую операцию с участием тяжелой техники и множества оперативников. «Опасность, которую представляет дикое животное в Кляйнмахнове, оправдывает такую реакцию», — заверил он, добавив, что действовал бы так же, «если бы вновь оказался в подобной ситуации».