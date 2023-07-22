Полиция Германии двое суток искала львицу в пригородах Берлина с танками и вертолетами, но не нашла

В четверг и пятницу полицейские прочесали лесной массив на границе Берлина и соседней земли Бранденбург, однако не нашли следов львицы. Несколько сообщений о встрече с ней не подтвердились, а в одном случае в пятницу полиция обнаружила только семью кабанов, сообщил журналистам бургомистр Кляйнмахнова Михаэль Груберт.