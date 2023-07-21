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Вышел тизер второго сезона «Интервью с вампиром». Его премьера состоится в 2024 году

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:25

На ютуб-канале amc+ опубликовали тизер второго сезона сериала «Интервью с вампиром», поставленного по мотивам одноименного романа Энн Райс. Новые эпизоды шоу выйдут в 2024 году.

В них расскажут о дальнейшей истории жизни мужчины по имени Луи, который стал бессмертным вампиром в Новом Орлеане в начале XX века. По сюжету столетие спустя Луи решает поделиться своей удивительной историей с журналистом.

Ролик демонстрирует одну из встреч вампира и репортера. На ней Луи вспоминает свою подругу Клодию — спасенную им девочку, ставшую кровожадной вампиршей, и рассказывает о встрече с театром вампиров, открытым его создателем — Лестатом.

Первый сезон «Интервью с вампиром» вышел на телеканале AMC и стриминговом сервисе AMC+ в октябре 2022 года. Он показал первую встречу Луи и могущественного вампира Лестата и их непростые отношения.

Шоураннером сериала выступил Ролин Джонс («Подпольная империя», «Перри Мейсон»). Продюсерами стали сама Энн Райс (она занималась сериалом вплоть до своей смерти в декабре 2021 года), ее сын Кристофер, Марк Джонсон и Алан Тейлор.

Роль Луи исполняет в проекте звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, Лестата — Сэм Рид («Клуб жен астронавтов»), Клодии — Бейли Басс. Кроме того, в «Интервью с вампиром» можно увидеть Ассада Замана и Эрика Богосяна.

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