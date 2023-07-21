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«Барби» и «Оппенгеймер» собрали рекордные кассы в первый день проката

Виктория Шанина
Сегодня в 22:55

Warner Bros. объявила о новом рекорде 2023 года по кассовым сборам в первый день проката — его установил фильм Греты Гервиг «Барби». Об этом пишет Deadline.

За сутки фильму с Марго Робби и Райаном Гослингом удалось заработать 22,3 млн долларов. Предыдущий рекорд принадлежал фэнтези «Стражи Галактики. Часть 3» (17,5 млн долларов).

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А студия Universal раскрыла кассу «Оппенгеймера» — в первый день после премьеры фильм собрал 10,5 млн долларов. И это тоже рекорд, но личный для его режиссера Кристофера Нолана.

Ранее самые высокие сборы в день премьеры среди фильмов Кристофера Нолана были у боевика «Дюнкерк» 2017 года. Картина тогда собрала 5,5 млн долларов.

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