Кристофер Нолан назвал «потрясающей привилегией» возможность снять фильм о Джеймсе Бонде

Режиссер Кристофер Нолан, известный по фильмам «Дюнкерк» и «Интерстеллар», заявил о желании снять фильм об агенте Джеймсе Бонде. Об этом он сообщил в подкасте Джоша Хоровица «Happy Sad Confused».
Кинематографист заявил, что возможность поставить картину знаменитой франшизы была бы «потрясающей привилегией». Нолан отметил, что любит фильмы о Джеймсе Бонде, а их влияние на свое творчество назвал «постыдно очевидным».
Режиссер добавил, что работа с таким культовым персонажем, как агент 007, означает существование в определенных границах. «Это должен быть правильный момент в твоей творческой жизни, когда ты можешь выразить то, что ты хочешь», — пояснил он.
Нолан сравнил ответственность создания картины о Бонде со своим опытом работы над фильмами о Бэтмене. Кинематографист подчеркнул, что для участия в таком проекте он «должен быть действительно нужен и желанен».
«В противном случае я буду первым в очереди, чтобы посмотреть, что они сделают», — сказал Нолан.
В интервью режиссер рассказал о своей новой картине «Оппенгеймер», посвященной «отцу атомной бомбы». Также Нолан поделился своим творческим процессом, взглядом на кинематограф и опытом сотрудничества с различными актерами.