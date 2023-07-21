Путин пообещал напомнить Польше, что ее западные территории «подарок Сталина»

На совещании с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин заявил, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Сталина.
«Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», — цитирует Путина сайт Кремля.
Президент России вспомнил события из польской истории, начиная со времен Гражданской войны в России в начале XX века. Он обвинил Польшу в аннексии «исторических российских губерний», а еще в захвате части Литвы и участии в разделе Чехословакии в 1938 году. По мнению президента, польская агрессивная политика привела страну к «национальной трагедии 1939 года».
После исторического экскурса Путин заявил, что сейчас Польша намерена вернуть себе Западную Украину, которую считает «своей исторической территорией». Для этого польские лидеры якобы хотят создать некую коалицию под «натовским зонтиком» и вмешаться в конфликт на Украине.
«Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского „пушечного мяса“ Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал — самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко», — утверждает президент.
Власти Украины Путин назвал предателями, которые хотят, «что‑то сдать, продать, чем‑то расплатиться с хозяевами». Относительно Беларуси он заявил, что агрессия против этой страны повлечет ответ от России «всеми имеющимися у нас средствами».