Путин пообещал напомнить Польше, что ее западные территории «подарок Сталина»

«Польские власти, вынашивая свои реваншистские планы, правду своему народу тоже не говорят. А правда заключается в том, что украинского „пушечного мяса“ Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал — самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко», — утверждает президент.