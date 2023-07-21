Париж, Амстердам, Баку: какие города россияне сравнивают с Петербургом? Выясняют в твиттере

Россияне, путешествующие по миру, часто сравнивают новые для них города с Санкт-Петербургом. На это обратил внимание пользователь твиттера @againagainst. «Ну это прям Петербург, только если бы его нормально убирали», — шутливо цитирует он соотечественников. И хотя комментаторы спорят с формулировкой и утверждают, что Северную столицу «убирают лучше, чем 95% европейских городов», в соцсети нашлись десятки сравнений, которые вошли в тред.