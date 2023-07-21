Париж, Амстердам, Баку: какие города россияне сравнивают с Петербургом? Выясняют в твиттере

Россияне, путешествующие по миру, часто сравнивают новые для них города с Санкт-Петербургом. На это обратил внимание пользователь твиттера @againagainst. «Ну это прям Петербург, только если бы его нормально убирали», — шутливо цитирует он соотечественников. И хотя комментаторы спорят с формулировкой и утверждают, что Северную столицу «убирают лучше, чем 95% европейских городов», в соцсети нашлись десятки сравнений, которые вошли в тред.
Кому‑то незнакомые города напоминают Санкт-Петербург архитектурой, «просторами» и длинной рекой в центре города. «Утренний Карлин (исторический район Праги. — Прим. ред.) в рассеянных лучах своей линейностью похож на Петербург», — утверждает @naijson. Другие сравнивают характер места: так, Баку в глазах @firelan16232455 оказался таким же мягким. А Минск, считает @ola_pianola, «похож на Петербург больше, чем сам Санкт-Петербург», — все из‑за того, что там «сыро, серо и ветрено».
И если выражение «Северная Венеция» уже давно используется как синоним названию российского мегаполиса, то некоторые сравнения непривычны. Например, австрийский Зальцбург @ciaocesarina назвала «Петербургом в горах», добавив, что он тоже очень музыкальный.
Пользователи заметили, что традицию таких аналогий начал еще Достоевский: «Берлин до невероятности похож на Петербург», — подчеркивал он в «Зимних заметках о летних впечатлениях», написанных между 1862 и 1863 годами.
По словам комментаторов, это «один из самых смешных тредов в твиттере», — многие признаются, что тоже неоднократно занимались подобными сравнениями.