На онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составили новый протокол о показе ЛГБТ-отношений

Замоскворецкий районный суд Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», связанный с демонстрацией ЛГБТ-отношений несовершеннолетней публике. Об этом стало известно из картотеки суда.
Сервис могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей или приостановить его деятельность на 90 дней, согласно ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Когда суд рассмотрит дело, пока неясно.
Ранее, в начале июля, «Кинопоиск» уже получил штраф в размере 1 млн рублей за это же правонарушение. Причиной этого стала неправильная маркировка фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и других.
Тогда представитель сервиса заявила, что компания обжалует решение суда, и выразила надежду, что вместо штрафов участникам рынка будут выноситься предупреждения.
До этого за показ ЛГБТ-отношений несовершеннолетним оштрафовали также онлайн-кинотеатр Premier — на 4 млн рублей. С обвинениями в ЛГБТ-пропаганде сталкивались стриминговый сервис Start и «Мегафон ТВ», ivi, «ТНТ Music», «Русский репортаж», Movix, Peers.TV