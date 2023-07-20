На онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составили новый протокол о показе ЛГБТ-отношений

Ранее, в начале июля, «Кинопоиск» уже получил штраф в размере 1 млн рублей за это же правонарушение. Причиной этого стала неправильная маркировка фильмов «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и других.