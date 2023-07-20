Россиянин, обезобразивший лицо жены на глазах у ребенка, получил штраф в 30 тыс. рублей

Житель Орска, который обезобразил лицо жене в присутствии ребенка, получил штраф в 30 тыс. рублей в бюджет государства. Об этом сообщает «Консорциум женских неправительственных объединений».
Виталий напал на Ольгу Вотчель в июне 2022 года, когда женщина пришла забрать у него с прогулки ребенка. К этому времени Вотчель уже подала на развод. Агрессор бил супругу руками и ногами, а после затащил в машину и увез в квартиру, где жил с матерью. Там избиения продолжились, но Ольга успела отправить сообщения подругам и попросить о помощи.
Еще до избиения муж часто приезжал к Вотчель ночью и пытался проникнуть в квартиру, выламывая дверь. Девушка говорит, что она «вызывала полицию, писала заявления, давала объяснения», но участковый пришел к Виталию лишь один раз — днем 27 июня, а вечером того же дня мужчина избил девушку.
Медицинская экспертиза установила, что Виталий обезобразил лицо Ольге, выбил ей четыре зуба и рассек губу. Также эксперты пришли к выводу, что мужчина бил не только руками и ногами, но и твердым тупым предметом, предположительно, мобильным телефоном.
Сперва на Виталия возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (часть 2 пункт «з» статьи 111 УК, наказание — до десяти лет лишения свободы).
Однако 19 июля Октябрьский районный суд Орска переквалифицировал обвинение на более мягкую статью — 115 УК «О причинении легкого вреда здоровью». По ней Виталия оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Вотчель сказала, что на всех заседаниях просила о максимально суровом наказании для бывшего мужа. По ее словам, агрессор применял к ней насилие и после июня 2022 года — приходил к ней с ребенком, бил по голове и угрожал. Женщина несколько раз вызывала полицию, но за новые случаи домашнего на Виталия не заводили дел.
«Я была уверена, что он понесет реальное наказание, мне кажется, мы предоставили все необходимые доказательства его вины. Во время судебных заседаний при посторонних людях он себя сдерживал, но когда мы оказывались наедине, угрожал, что отберет ребенка, издевался, говорил „не плачь, когда проиграешь“. Совсем не похоже, чтобы он как‑то раскаялся», — отметила пострадавшая.