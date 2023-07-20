Россиянин, обезобразивший лицо жены на глазах у ребенка, получил штраф в 30 тыс. рублей

Вотчель сказала, что на всех заседаниях просила о максимально суровом наказании для бывшего мужа. По ее словам, агрессор применял к ней насилие и после июня 2022 года — приходил к ней с ребенком, бил по голове и угрожал. Женщина несколько раз вызывала полицию, но за новые случаи домашнего на Виталия не заводили дел.