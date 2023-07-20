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Во Франции суд разрешил предоставлять убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:03

Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил, что у россиян должна быть возможность получения статуса беженцев, если они уклоняются от мобилизации и отправления в зону военных действий. Об этом сообщили на сайте суда.

Также власти Франции готовы предоставить убежище мобилизованным гражданам России, покинувших свою военную часть и ставших дезертирами. В России уклонение от призыва и дезертирство считаются преступлениями.

При принятии решения о праве на статус беженцев суд сослался на законодательство Евросоюза. Оно утверждает возможность предоставления убежища лицам, которым грозит преследование за отказ от участия в конфликте, где могут быть совершены военные преступления.

«Отказ от несения военной службы должен быть для лица, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, единственным способом избежать участия в предполагаемых военных преступлениях», — подчеркнули в решении суда.

Чтобы получить статус беженца, заявителям необходимо доказать, что их могут принудительно мобилизовать. Сам факт пребывания в запасе во время массовой мобилизации достаточной причиной для соискания убежища не будет.

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