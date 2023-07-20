Во Франции суд разрешил предоставлять убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации

Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил, что у россиян должна быть возможность получения статуса беженцев, если они уклоняются от мобилизации и отправления в зону военных действий. Об этом сообщили на сайте суда.
Также власти Франции готовы предоставить убежище мобилизованным гражданам России, покинувших свою военную часть и ставших дезертирами. В России уклонение от призыва и дезертирство считаются преступлениями.
При принятии решения о праве на статус беженцев суд сослался на законодательство Евросоюза. Оно утверждает возможность предоставления убежища лицам, которым грозит преследование за отказ от участия в конфликте, где могут быть совершены военные преступления.
«Отказ от несения военной службы должен быть для лица, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, единственным способом избежать участия в предполагаемых военных преступлениях», — подчеркнули в решении суда.
Чтобы получить статус беженца, заявителям необходимо доказать, что их могут принудительно мобилизовать. Сам факт пребывания в запасе во время массовой мобилизации достаточной причиной для соискания убежища не будет.