Поклонники Майли Сайрус заподозрили, что она попала в секту

В соцсетях появилась новая теория заговора — поклонники Майли Сайрус подозревают, что певицу завербовали в культ «Современная школа таинств», участники которого совершают жертвоприношения и принуждают к сексу. А причина подозрений — неожиданная пропажа певицы из поля зрения и отмена гастролей, несмотря на успех последних музыкальных релизов.
Все началось с того, что в твиттере стали появляться фотографии артистки с предполагаемыми кураторами секты Лулу и Блю. Один из снимков 11 июля опубликовала пользовательница по имени Джейла, которая, судя по ее аккаунту, является поклонницей Майли.
Позже Джейла написала, что Блю, о которой ранее шла речь, взяла перерыв от соцсетей. Она прикрепила к сообщению скриншот сторис из аккаунта в инстаграме* с ником @bluofearth — за несколько дней до этого под постами на этой странице стали появляться сообщения от поклонников Майли Сайрус с просьбой «оставить Майли в покое».
Джейла называет Блю куратором «Современной школы таинств», но подтверждений этому в инстаграме @bluofearth нет. Там только мотивационные посты, публикации об астрологии, «священной структуре», энергии, «экстатическом потенциале» и молитвах.
Юзер по имени Акрам с ником @cowboylikekram в твиттере (сейчас этот аккаунт не активен) писал, что Лили и Блю завербовали Майли в культ и убедили отказаться от музыкальной карьеры. А посты в соцсетях артистки, вероятно, пишут представители «Современной школы таинств», потому что тексты стали менее личными и откровенными.
Журнал уточняет, что после того, как теория о Майли Сайрус завирусилась в сети, Акрам написал: «Я все удалю, если это зайдет слишком далеко. Но Майли НЕ состоит в культе! У нее просто странные культоватые друзья».
Позже слух о том, что Майли Сайрус попала в секту, перекочевал в TikTok. Блогерка по имени Мишель (@michelletok) опубликовала видео длиной 2,5 минуты, в котором приводит новые подробности об этой теории.
Как утверждает Мишель, участники культа «Современная школа таинств» познакомились с Майли в феврале этого года, сразу после выхода песни «Flowers». Тогда же они якобы призвали певицу присоединиться к секте, а спустя некоторое время Сайрус перестала выходить в свет.
В мае Майли Сайрус объявила об отмене гастролей — именно тогда в сети и стали появляться фото певицы с Лили и Блю, отмечает Мишель.
По словам тиктокерки, в культе участникам обещают «трансформационное путешествие, которое изменит жизнь и поможет изменить мир вокруг». Там учат «работать с энергией, создавая реальность, в которой они хотят жить».
У секты есть ряд правил, утверждает Мишель. Например, каждый год его члены должны участвовать в «жертвоприношениях» — каких именно, не уточняется. В сети также пишут, что членов культа принуждают к сексу.
Согласно слуха, рассказывать кому‑либо о происходящем в «Современной школе таинств» строго запрещено. А еще участникам культа советуют отдалиться от членов семьи и друзей на время трансформации.
Кроме того, в сети пишут, что в культе существует система денежных взносов. Чтобы стать продвинутым участником, необходимо внести около 20 тыс. долларов. А для повышения своего места в иерархии нужно платить еще больше.
Сама Майли Сайрус никак не комментировала теорию о своем присоединении к секте. Никаких веских доказательств этим слухам нет.
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