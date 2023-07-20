Поклонники Майли Сайрус заподозрили, что она попала в секту

Позже Джейла написала, что Блю, о которой ранее шла речь, взяла перерыв от соцсетей. Она прикрепила к сообщению скриншот сторис из аккаунта в инстаграме* с ником @bluofearth — за несколько дней до этого под постами на этой странице стали появляться сообщения от поклонников Майли Сайрус с просьбой «оставить Майли в покое».