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Adult Swim заказал мультсериал «Лазарь» у создателя «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабе

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:09

Телекомпания Adult Swim заказала мультсериал «Лазарь» у художника-аниматора Синъитиро Ватанабе, известного как режиссера эпизодов «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу». Об этом сообщил Variety.

«Лазаря» выпустит аниме-студия MARRA. Над проектом будет работать режиссер Чад Стахелски — он разработает несколько экшн-эпизодов для сериала. Также в команде «Лазаря» — саксофонист Камаси Вашингтон и диджеи Floating Points и Bonobo.

Детали о «Лазаре» станут известны 22 июля на фестивале Adult Swim в Сан-Диего в рамках Comic-Con, там выступит Ватанабе. Когда проект выйдет на телеэкраны, пока неясно.

Действие мультсериала развернется в 2052 году. В центре истории будет ученый и нобелевский лауреат, создавший лекарство под названием «Хапуна», способное излечивать любые болезни, но приводящее к смерти тремя годами позднее.

«Отправляясь в это творческое путешествие, я не могу избавиться от ощущения, что этот проект станет кульминацией моей карьеры на данный момент. Я надеюсь, вам он понравится», — заявил Ватанабе.

Глава отдела аниме Adult Swim Джейсон Демарко добавил, что новый оригинальный сериал Ватанабе «наполнен грандиозными идеями, невероятными персонажами и тонной душевности».

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