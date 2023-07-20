Adult Swim заказал мультсериал «Лазарь» у создателя «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабе

Телекомпания Adult Swim заказала мультсериал «Лазарь» у художника-аниматора Синъитиро Ватанабе, известного как режиссера эпизодов «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу». Об этом сообщил Variety.
«Лазаря» выпустит аниме-студия MARRA. Над проектом будет работать режиссер Чад Стахелски — он разработает несколько экшн-эпизодов для сериала. Также в команде «Лазаря» — саксофонист Камаси Вашингтон и диджеи Floating Points и Bonobo.
Детали о «Лазаре» станут известны 22 июля на фестивале Adult Swim в Сан-Диего в рамках Comic-Con, там выступит Ватанабе. Когда проект выйдет на телеэкраны, пока неясно.
Действие мультсериала развернется в 2052 году. В центре истории будет ученый и нобелевский лауреат, создавший лекарство под названием «Хапуна», способное излечивать любые болезни, но приводящее к смерти тремя годами позднее.
«Отправляясь в это творческое путешествие, я не могу избавиться от ощущения, что этот проект станет кульминацией моей карьеры на данный момент. Я надеюсь, вам он понравится», — заявил Ватанабе.
Глава отдела аниме Adult Swim Джейсон Демарко добавил, что новый оригинальный сериал Ватанабе «наполнен грандиозными идеями, невероятными персонажами и тонной душевности».