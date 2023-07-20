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Россияне с недвижимостью в Финляндии попросили власти страны упростить им въезд

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, создали петицию с просьбой упростить им въезд в страну. Они обращаются сразу в администрацию президента страны, сообщает Helsingin Sanomat.

Петицию подписали около 750 человек. Авторы документа уверяют, что соблюдают финляндское законодательство. «Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности Финляндии», — говорится в документе.

Авторы петиции подчеркнули, что после приобретения недвижимости показали свое желание интегрироваться в стране, а также почти все они имеют близких друзей в Финляндии.

Петиция начали создавать еще в ноябре прошлого года, и к концу января она собрала около двухсот подписей. Тогда документ впервые передали в администрацию президента. Однако после этого петицию решили доработать, потому что она не учитывала владельцев лесных и земельных участков.

Новая версия обращения завершат в течение этой недели, после чего документ примерно в тысячу страниц передадут президенту Саули Ниинистё.

Накануне Финляндия отозвала разрешение на деятельность российского генконсульства в городе Турку. Финляндские власти назвали это решение контрмерами в ответ на закрытие своего генконсульства в Петербурге.

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