Россияне с недвижимостью в Финляндии попросили власти страны упростить им въезд

Россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, создали петицию с просьбой упростить им въезд в страну. Они обращаются сразу в администрацию президента страны, сообщает Helsingin Sanomat.
Петицию подписали около 750 человек. Авторы документа уверяют, что соблюдают финляндское законодательство. «Российские собственники в Финляндии являются исключительно гражданскими лицами, стремящимися к миру и не представляющими опасности для безопасности Финляндии», — говорится в документе.
Авторы петиции подчеркнули, что после приобретения недвижимости показали свое желание интегрироваться в стране, а также почти все они имеют близких друзей в Финляндии.
Петиция начали создавать еще в ноябре прошлого года, и к концу января она собрала около двухсот подписей. Тогда документ впервые передали в администрацию президента. Однако после этого петицию решили доработать, потому что она не учитывала владельцев лесных и земельных участков.
Новая версия обращения завершат в течение этой недели, после чего документ примерно в тысячу страниц передадут президенту Саули Ниинистё.
Накануне Финляндия отозвала разрешение на деятельность российского генконсульства в городе Турку. Финляндские власти назвали это решение контрмерами в ответ на закрытие своего генконсульства в Петербурге.